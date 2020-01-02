شكرا لقرائتكم غياب طارق حامد وساسي عن مباراة الزمالك المقبلة أمام طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر فريق الزمالك، جهود كل من التونسي فرجاني ساسي ولاعب الوسط طارق حامد في مباراة الفريق المقبلة أمام طنطا في الجولة 12 من الدوري الممتاز، بعدما تلقى الأخير بطاقة حمراء في الدقيقة 53، كما حصل ساسي على بطاقة صفراء في الدقيقة 52 من عمر المباراة وهو الإنذار الثالث، في مباراة الفريق أمام أسوان والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين في الجولة 11 من الدوري الممتاز.

وصعد الزمالك إلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 12 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً.

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وبدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

وتغيب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن حضور مباراة فريقه أمام أسوان، والتى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى، قد قررت منع مرتضى منصور من حضور 3 مباريات للزمالك من الملعب، وتغريمه 100 ألف جنيه، إلا أنه حضر مباراة الفريق الماضية أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى.