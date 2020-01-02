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جدة - عمرو شويل ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان حيث فاز الفريق الأبيض على تماسيح النيل بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ليقفز أبناء ميت عقبة إلى المركز الرابع فى الترتيب برصيد 18 نقطة.
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان حيث شهد اليوم إقامة ثلاث مباريات بين بيراميدز وحرس الحدود وخسرها الأول بهدف والمصرى مع سموحة وفاز فيها الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف بينما انتصر الزمالك على أسوان 2 – 1 .
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان وحقق فريق الزمالك فوزه الاول فى عام 2020، على نظيره أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17
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ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان وأحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 42 من الشوط الأول و سيد زيزو فى الدقيقة 62 .
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان حيث واصل الأهلى بقسادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر التربع على قمة ترتيب الدورى المصرى برصيد 27 نقطة بعد الفوز فى الـ9 مباريات التى خاضها بينما احتل المقاولون العرب وصافة الدروى برصيد 25 نقطة والاتحاد السكندرى ثالثا برصيد 20 نقطة والزمالك رابعا برصيد 18 نقطة.
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان حيث واجه أيضا فريق المصرى نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة وفاز فيها الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ، لتصل متيبة إيهاب جلال للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما استمر سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف .
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري بعد الفوز على أسوان حيث خسر بيراميدز أمام حرس الحدود بهدف دون رد.
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