شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل وصول البطاقة الدولية لكهربا فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فريق الأهلي أن هناك تواصل مع نادي أفيس البرتغالي للحصول على البطاقة الدولية للاعب محمود عبد المنعم " كهربا " وقيده فى قائمة الفريق محليا و أفريقيا .

وأوضح سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلي قائلا " بطاقة كهربا الدولية سوف تصل خلال ساعات، وسيتم قيده فور وصولها وأقتربنا من التعاقد مع الصفقة الثانية وسيتم الإعلان عن الصفقة قريبا".

وعلق مدير الكرة فى الاهلى عن أحتمالية تغيير مركز الصفقة القادمة بعد إصابة سعد سمير قائلا "استعادنا محمود متولي، وتم تصعيد المدافع محمد عبدالمنعم، ولدينا ياسر إبراهيم ورامي ربيعة" .

وأشار سيد عبد الحفيظ أنه يحترم جميع الأندية ولكن نحن حذرين جدا والمسابقة ما زالت طويلة ومن الصعب التفريط في أي لاعب حاليا و في حالة طلب فايلر رحيل أي لاعب لعدم الحاجة إليه سوف يرحل ولكن لو هناك لاعب احتماليه مشاركته قائمة بنسبة بسيطة لن يرحل .

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن حالة رمضان صبحى لاعب تحسنت كثيرا و أنه سوف يعود الى المشاركة فى المباريات قبل الموعد المحدد له وأنه يقوم بتنفيذ البرنامج العلاجى بشكل منظم للغاية .

Advertisements

وتابع عبد الحفيظ قائلا أن التجديد لرباعى الفريق الاحمر حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي، ووليد سليمان أمر لا بد من عدم الحديث عنه فى التوقيت الحالى بسبب ضغط المباريات و لم يضع أي من الرباعي شروط للتجديد والأهلي متمسك بهم .

أنهي الجهاز الإداري للنادي الأهلي إجراءات سفر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد الي زيمبابوي للمشاركة مع الفريق في مباراة بلاتينيىوم يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي حاليا وصول البطاقة الدولية لمحمود عبد النعم كهربا لقيده في قائمة الفريق محليا وأفريقيا وهو ما سيحدث خلال الساعات المقبلة حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وانهي الجهاز الاداري بالاهلي إجراءات سفر جميع اللاعبين الي زيمبابوي ومن ضمن اللاعبين محمود كهربا الذي تعاقد معه الأهلي خلال يناير الجاري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادما من الفيس البرتغالي.

ومن المقرر أن يسافر كهربا مع الأهلي الي زيمبابوي للمشاركة فى المباراة وقد يلحق اللاعب بمباراة اف سي مصر يوم الاحد المقبل في الدوري حال قيده قبل هذا اللقاء.