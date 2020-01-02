شكرا لقرائتكم أيمن يونس : فوز الزمالك على أسوان أعاد الثقة للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، لاعبي الفريق الأبيض بعدم الانشغال بالاعتراض علي الحكام بشكل مستمر والكلام الكثير كما ظهر في مباراة أسوان ، مشيراً إلي أن كثرة الاعتراضات تخرج الفريق عن تركيزه بنسبة كبيرة وتزيد من نسبة العصبية في أداء اللاعبين .

ونجح الزمالك في الفوز علي أسوان، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري، في استاد القاهرة الدولي.

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وأشاد أيمن يونس في تصريحات لقناة أون سبورت ، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الزمالك ، قائلاً "لاعبو الزمالك ظهروا بمستوى متميز للغاية في مباراة اليوم، والفرنسي باتريس كاريترون، المدير الفني للفريق الابيض نجح في التعامل مع المباراة بشكل جيد"، مؤكدًا:"هذا الفوز مهم للغاية للزمالك، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها في المباريات الثلاث الماضية".

وأضاف يونس ، أن الفوز على أسوان، أعاد الثقة للاعبين، بعد أن واجهم سوء توفيق كبير في المباريات الماضية، مشيداً بأداء الظهير الأيمن الشاب أحمد عيد، معتبراً أياه أحد مكاسب مباراة اليوم، حيث ظهر بمستوى جيد، وسيكون مستقبل الزمالك في الجبهة اليمني.

وصعد الزمالك إلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 12 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً.