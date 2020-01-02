شكرا لقرائتكم الزمالك ضد أسوان.. مفارقة ورقم فوز للقلعة البيضاء على حساب تماسيح النيل بثنائية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق نادي الزمالك الفوز على حساب فريق أسوان بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة رقم 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا هو أول انتصار للزمالك على حساب أسوان ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز منذ موسم 1998-1999 عندما حقق انتصر الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

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كما حقق الفريق الأبيض نفس انطلاقة العقد الماضي، عندما حقق الفوز في أول لقاء بالعقد على حساب فريق إنبي بثنائية نظيفة ضمن منافسات مسابقة الدوري على نفس الملعب القاهرة الدولي، في اللقاء الذي أقيم يوم 8 فبراير 2010 ضمن منافسات الجولة ال16.

وينتظر الزمالك مواجهة طنطا يوم الأحد المقبل، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الرابع برصيد 18 نقطة.