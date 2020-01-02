شكرا لقرائتكم الزمالك ضد أسوان.. مفارقة ورقم فوز للقلعة البيضاء على حساب تماسيح النيل بثنائية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق فريق نادي الزمالك الفوز على حساب فريق أسوان بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة رقم 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويعد هذا هو أول انتصار للزمالك على حساب أسوان ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز منذ موسم 1998-1999 عندما حقق انتصر الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.
كما حقق الفريق الأبيض نفس انطلاقة العقد الماضي، عندما حقق الفوز في أول لقاء بالعقد على حساب فريق إنبي بثنائية نظيفة ضمن منافسات مسابقة الدوري على نفس الملعب القاهرة الدولي، في اللقاء الذي أقيم يوم 8 فبراير 2010 ضمن منافسات الجولة ال16.
وينتظر الزمالك مواجهة طنطا يوم الأحد المقبل، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد أسوان.. مفارقة ورقم فوز للقلعة البيضاء على حساب تماسيح النيل بثنائية في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.