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شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات الأسبوع الثاني عشر بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق مواجهات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى يوم الأحد المقبل 5 يناير بثلاث مواجهات نارية بين الأهلى ونادى مصر،الزمالك وطنطا،المقاولون والمقاصة.
ويشارك فى الدوري المصري 2020 ،18 ناديا هم الأهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد و سموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى و طلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .
ويلعب الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا وبيراميدز والمصري فى الكونفيدرالية فيما يلعب الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالبطولة العربية.
وجاء جدول مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري موسم 2019/2020، كاملاء على النحو التالي :
الأحد 5 يناير
الأهلي × إف سي مصر
طنطا × الزمالك
المقاولون العرب × مصر المقاصة
الثلاثاء 7 يناير
أسوان × الجونة
بيراميدز × الإسماعيلي
الإنتاج الحربي × المصري
الأربعاء 8 يناير
سموحة × وادى دجلة
طلائع الجيش × حرس الحدود
إنبي × الاتحاد السكندري
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