شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات الأسبوع الثاني عشر بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق مواجهات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى يوم الأحد المقبل 5 يناير بثلاث مواجهات نارية بين الأهلى ونادى مصر،الزمالك وطنطا،المقاولون والمقاصة.

ويشارك فى الدوري المصري 2020 ،18 ناديا هم الأهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد و سموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى و طلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .

ويلعب الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا وبيراميدز والمصري فى الكونفيدرالية فيما يلعب الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالبطولة العربية.

وجاء جدول مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري موسم 2019/2020، كاملاء على النحو التالي :

الأحد 5 يناير

الأهلي × إف سي مصر

طنطا × الزمالك

المقاولون العرب × مصر المقاصة

الثلاثاء 7 يناير

أسوان × الجونة

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بيراميدز × الإسماعيلي

الإنتاج الحربي × المصري

الأربعاء 8 يناير

سموحة × وادى دجلة

طلائع الجيش × حرس الحدود

إنبي × الاتحاد السكندري