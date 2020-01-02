شكرا لقرائتكم الزمالك يحقق فوزه الأول فى عام 2020 على أسوان 2/0 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد اسوان

حقق فريق الزمالك فوزه الاول فى عام 2020، على نظيره أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 .

أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 42 من الشوط الأول و سيد زيزو فى الدقيقة 62 .

تشكيل الزمالك :

بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

الزمالك ضد اسوان

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

تشكيل اسوان

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

الشوط الأول

بدأت المباراة هجومية من قبل الفريقين و كاد أوباما أن يحرز الهدف الأول للأبيض بعد تواجده داخل منطقة الجزاء و يسدد كرة قوية يخرجها دفاع أسوان.

ينشط لاعبو أسوان فى منتصف ملعب الزمالك ويصلو لمنطقة جزاء الأبيض لكن دون خطورة على المرمي.

الزمالك ضد اسوان

الدقيقة 6 تمريرة رائعة من ساسي لأوباما المنفرد بالمرمى لكن يتصدي لها مسعد عوض ببراعة.

الدقيقة 8 تمريرة طويلة من منتصف الملعب من طارق حامد تصل لسيد زيزو ولكن دفاع أسوان ينجح فى إيقافه وتخرج الكرة لضربة مرمى.

يتوقف اللقاء لأكثر من دقيقتين لإصابة إبراهيم القاضى مدافع اسوان.

الدقيقة 12 يمر محمد الصباحي من أكثر من لاعب من الزمالك ويسددها قوية تخرج لضربة مرمى.

الزمالك ضد اسوان

الدقيقة 13 نزول إبراهيم جلال بدلاً من طارق أبو العز.

ينشط لاعبو الزمالك و يسيطر الفريق على وسط الملعب ، بينما يلجأ لاعبو أسوان للدفاع.

الزمالك ضد اسوان

الدقيقة 24 ينجح احمد عيد لاعب الزمالك فى منع أسوان من فرصة هدف بعد إنقاذ الكرة من امام محمد الصباحي لاعب أسوان .

يستمر اللعب سجال بين الفريقين لكن دون خطورة على المرمي.

الدقيقة 32 يحتسب الحكم طارق سامي ضربة حرة للزمالك على حدود منطقة جزاء أسوان يتصدى لها فرجاني ساسي لكنها تصطدم بدفاع أسوان وتخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 33 يحرز محمود علاء هدف ولكن الحكم المساعد تحسين أبو السادات يلغي الهدف ويحتسبها خطأ على علاء.

الدقيقة 36 إنفراد لمحمد صباحي مهاجم أسوان بعد خطأ الونش الذى لعب الكرة برأسه لأبو جبل ولكن يلحق بها الصباحي و ينفرد بالمرمى ويسددها قوية يتصدي لها أبو جبل ببراعة ويمنع فرصة هدف مؤكد.

يستمر الهجوم الزملكاوي و السيطرة على الكرة لكن دون خطورة على مرمى أسوان.

الدقيقة 42 تمريرة رائعة من طارق حامد ينفرد مصطفي محمد بالمرمى و يحرز هدف رائع فى مرمى مسعد عوض.

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يستحوذ لاعبو الزمالك على مجريات المباراة ويعتمد أسوان على الهجمة المرتدة لكن دون خطورة .

يحتسب الحكم طارق سامي دقيقتين وقت بدل من ضائع .

الدقيقة 54+1 هجمة خطيرة لأسوان لكن ينجح أبو جبل فى التصدي لها وينتهي الشوط بتقدم الأبيض 1 / 0.

الشوط الثاني

تبدأ احداث الشوط الثاني هادئة من الفريقين وينجح الزمالك فى الإستحواذ على الكرة لكن دون خطورة على المرمى.

إنذار لفرجاني ساسي فى الدقيقة 50 للإعتراض على الحكم.

إنذار لطارق حامد ضربة حرة مباشرة ثم إنذار أخر للإعتراض ليحصل على الكارت الأحمر .

تتوقف المباراة لأكثر من دقيقتين بعد حصول حامد على كارت أحمر ورفضه الخروج من الملعب ، ويستأنف اللعب ثم يتوقف مجدداً لرفض طارق حامد الخروج والتحجج بأن الملعب مغلق باللوحات الإعلانية.

الدقيقة 58 ضربة جزاء لأوباما بعد عرقلة من مدافع أسوان.

الدقيقة 60 يتصدي محمود علاء لضربة الجزاء و يسددها على يسار مسعد عوض الذى يتصدي لها.

الدقيقة 61 إنفراد لسيد زيزو بعد التوغل لمرمى مسعد عوض من منتصف الملعب ويمر من لاعبى أسوان ويسددها قوية من فوق مسعد عوض معلنا عن الهدف الثاني.

الدقيقة 65 يدفع مجدي عبد العاطي بتبديله الثاني بخروج أحمد عامر بدلاً من عبد العزيز إمام.

يضغط لاعبو أسوان على الزمالك ويسدد عبد العزيز إمام كرة قوية فى الدقيقة 69 يتصدى لها أبو جبل.

الدقيقة 72 ضربة حرة مباشرة لأسوان يسددها عبد العزيز إمام يتصدى لها أبو جبل.

يواصل أسوان السيطرة على منتصف الملعب ويلجأ الزمالك للدفاع بعد طرد طارق حامد و الحفاظ على الهدفين.

الدقيقة 79 خروج محمود نعيم ونزول عبدالله السنجهاوي بدلاً منه.

الدقيقة 81 يمرر عبدالله السنجهاوي كرة طويلة يهيئها الفيل للقادم من الخلف سيلا داخل حدود منطقة الجزاء ويسددها سيلا تصطدم بمحمود علاء ويخرجها لركنية.

الدقيقة 83 تستمر سيطرة أسوان ويصل لاعبيه لمرمى أبو جبل الذى ينجح فى التصدي لتسديدة سيلا.

يستمر اللقاء وسط محاولات من لاعبى أسوان لتعديل النتيجة ويعتمد على لعب الكرات الطويلة ولكن ينجح دفاع الزمالك و أبو جبل فى التعامل معها.

يحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدلاً من ضائع.

الدقيقة 90 نزول محمد حسن بدلاً من مصطفي محمد.

الدقيقة 90+1 تمريرة من أسوان يخرجها أبو جبل ويسددها الفيل تسديدة مباشرة فى مرمى الزمالك الخالي لكنها تخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 90+2 عرضية من أوباما تصل لأحمد عيد الذى يسددها قوية رائعة يخرجها مسعد عوض لركنية.

الدقيقة 90+4 تمريرة رائعة من إسلام جابر تصل لأوباما المنفرد بالمرمى لكنه يفشل فى إيقاف الكرة ليهدر فرصة هدف لفريقه ، وينتهي اللقاء بفوز الزمالك 2 / 0 .