شكرا لقرائتكم التعاون يواصل التحضيرات لمواجهة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل التعاون تحضيراته لمباراة كأس السوبر السعودي والذي سيلعب فيه أمام النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وأدى الفريق القصيمي مرانه على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله تحت إشراف المدرب السعودي عبدالله عسيري. وكان التعاون أقال مدربه البرتغالي باولو سيرجيو بعد خسارة الفريق الدورية أمام الاتفاق في الجولة الماضية. ووصل التعاون إلى مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة بعدما فاز ببطولة كأس الملك 2019 على اتحاد جدة في النهائي بهدفين لهدف.

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