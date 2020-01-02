شكرا لقرائتكم النصر يستعد لـ"السوبر".. وفيصل بن تركي يحضر التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر يوم الخميس تحضيراته لمباراة الفريق أمام التعاون على كأس السوبر السعودي التي سوف تقام يوم السبت. وشهدت التدريبات حضور الأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي السابق، والذي حقق الفريق في فترته بطولتي الدوري 2014 و2015 وكأس ولي العهد. واشتملت تدريبات الفريق على اجتماع فني للمدرب روي فيتوريا مع اللاعبين، ثم مناورة كروية، وتدريبات لياقية ومناورة كروية وتمارين تكتيكية. ويلعب النصر أمام التعاون في كأس السوبر، بعدما حقق الأول بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، فيما نال الأخير بطولة كأس الملك 2019 أمام الاتحاد، ليتواجها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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