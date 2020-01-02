شكرا لقرائتكم الشباب يوقع مخالصة مع البرازيلي صوماليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب يوم الخميس عن إنهاء عقد لاعب الوسط البرازيلي صوماليا، بعد موسم ونصف قضاها مع النادي العاصمي.
وذكر الشباب أنه وقع المخالصة المالية مع صوماليا، مقدما له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي.
وكان صوماليا انضم إلى صفوف الشباب في صيف عام 2018، قادما من نادي تولوز الفرنسي. ويحتل الشباب المركز التاسع برصيد 18 نقطة في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
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