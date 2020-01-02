ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين بعد تألق مصطفى محمد

كتب: ضياء السقا

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات، بفوزه على أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 43، ثم أضاف أحمد سيد زيزو يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وكان الأهلي قد فاز على مصر المقاصة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسجل هدفي الأهلي على معلول من ضربة جزاء، ومحمد مجدي قفشة.

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ترتيب الدوري

وواصل الأهلي تربعه على صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، يليه المقاولون وصيفا بـ25 نقطة من 11 لقاء، والاتحاد ثالثا بـ20 نقطة، والزمالك رابعا بـ18 نقطة من 10 مواجهات.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر عبدالله السعيد القائمة بـ9 أهداف، يليه محمد شريف بـ 7 أهداف، وحسام حسن في المركز الثالث بـ6، ووليد سليمان في المركز الرابع بـ5 أهداف، مصطفى محمد ورمضان صبحي وعمرو الحلوان ومحمد سالم في المركز الخامس بـ4 أهداف لكل منهم.