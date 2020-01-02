صلاح يحرز هدفا رائعا في شباك شيفيلد.. ويرفع رصيده لـ10 أهداف

كتب: ضياء السقا أحرز محمد صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الرابعة، أمام شيفيلد يونايتد، في ختام منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز. واستغل صلاح عرضية متقنة من روبتسون، ليحولها بلمسة واحدة داخل الشباك. وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف لـ10 أهداف في البريميرليج.

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