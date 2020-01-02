بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × شيفيلد

كتب: ضياء السقا يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره شيفيلد يونايتد، في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. بث مباشر:

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