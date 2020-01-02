كتب: ضياء السقا
حقق الزمالك فوزا هاما على ضيفه أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.
وسجل مصطفى محمد الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 43، ثم أضاف أحمد سيد زيزو يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 62.
وفي الدقيقة 60 أهدر محمود علاء ركلة جزاء، بعدما تصدى لها حارس أسوان ببراعة.
وأشهر الحكم طارق سامي، البطاقة الحمراء في وجه طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، في الدقيقة 53.
وشهدت المباراة أزمة كبيرة عقب الطرد، بعد أن أوقف الحكم اللقاء، بسبب عدم خروج طارق حامد من الملعب، بداعي عدم وجود مخرج.
واستمرت الأزمة لمدة 5 دقائق، قبل أن تتدخل إدارة الإستاد لإزالة الإعلانات ليخرج اللاعب وتنتهي الأزمة.
وجاء طرد طارق حامد بعد حصوله على الإنذار الثاني في اللقاء بعد لقطة لم يرها أحد في الملعب وشهدت اعتراضا كبيرا من جانب لاعبي الزمالك والجهاز الفني.
كما ألغى حكم المباراة هدفا لمحمود علاء من ضربة رأسية في الشوط الأول، بداعي وجود خطأ على المدافع.
وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ 18 نقطة، محتلا المركز الرابع، فيما توقف رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز الـ17.
أهداف المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر طرد وهدف ملغي وضربة جزاء ضائعة.. الزمالك يفوز على أسوان في مباراة مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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