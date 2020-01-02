تغيير وحيد في تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

كتب: ضياء السقا أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الذي سيواجه به، نظيره شيفيلد يونايتد، في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد تشكيل ليفربول تغيير وحيد بدخول كيتا بدلا من لالانا. وجاء تشكيل الريدز كالتالي: حراسة المرمي: أليسون Advertisements خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد خط الوسط: ويجنالدوم– كيتا– هندرسون خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – محمد صلاح ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الجولة الماضية. ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي شيفيلد في المركز الثامن بـ29 نقطة.

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