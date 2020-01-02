شكرا لقرائتكم خبر عن عدسة "سوبر كورة" ترصد فرحه هستيرية لدكة الزمالك بهدف مصطفى محمد في مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق فريق نادي الزمالك الفوز على حساب فريق أسوان بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة رقم 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويعد هذا هو أول انتصار للزمالك على حساب أسوان ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز منذ موسم 1998-1999 عندما حقق انتصر الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

تشكيل الزمالك :

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بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

تشكيل اسوان

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.