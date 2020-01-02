شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتصدرون تويتر عقب الفوز على أسوان فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر لاعبى فريق الزمالك تريندات موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز الأبيض على نظيره أسوان فى بطولة الدورى المصرى ، وظهرت أسماء طارق حامد و سيد زيزو و الناشئ الجديد أحمد عيد بالإضافة إلى محمود علاء و مصطفي محمد.

وشهدت مباراة الزمالك طرد لطارق حامد ، بينما أحرز مصطفي محمد و سيد زيزو هدفي الأبيض أمام اسوان ، و أهدر محمود علاء لضربة جزاء ، كما ظهر أحمد عيد الناشئ والذى يلعب فى مركز الظهير الأيمن مستوى جيد للغاية.

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 ، حيث أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 42 من الشوط الأول و سيد زيزو فى الدقيقة 62 .

تغيب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن حضور مباراة فريقه أمام أسوان، والتى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى، قد قررت منع مرتضى منصور من حضور 3 مباريات للزمالك من الملعب، وتغريمه 100 ألف جنيه، إلا أنه حضر مباراة الفريق الماضية أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى.

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وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 12 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً.



