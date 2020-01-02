قرارات وحالات تحكيمية مثيرة للجدل الأبرز في لقاء الزمالك وأسوان السهل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * أسوان

المسابقة : الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة : هدفين مقابل لا شئ لصالح الزمالك

حكم ساحة : طارق سامي

المساعد الأول : تحسين أبو السادات

المساعد الثاني : أبراهيم السوداني

الحكم الرابع : أحمدعبدالله

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : طارق سامي

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القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة: اختبارات وحالات تحكيمية كثيرة واعتراضات علي القرارات من اللاعبين والأجهزة الفنية علي حكم المباراة كانت هي الأبرز في اللقاء ، وكانت بداية الأحداث في الدقيقة 31 ومطالبة لاعبي الزمالك بركلة جزاء نتيجة عرقلة واضحة من مدافع اسوان للاعب الزمالك بن شرقي والذي نجح في لعب الكرة الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب ، وفي الدقيقة 33 يسجل محمود علاء هدف ويقوم الحكم بإلغاء وقراره صحيح نتيجة الوثب علي الخصم ، واعتراض كبير من لاعبي الزمالك علي إلغاء الهدف خاصة من محمود علاء الحكم لم يتخذ أي عقوبة انضباطية ضد هذه الاعتراضات ، وكان يجب إنذار محمود علاء علي الاقل ، وفي الدقيقة 60 يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الزمالك طارق حامد للأنذار الثاني نتيجة اللعب بتهور والاعتراض علي القرارات وكان يجب علي الحكم الأنتظار حتي يخرج اللاعب المطرود خارج ميدان اللعب ثم يستأنف المباراة ، وفي الدقيقة 58 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك ويقوم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب أسوان محمود نعيم وكان يجب إشهار البطاقة الحمراء نتيجة منع فرصة واضحة لتسجيل هدف مع عدم وجود تنافس علي الكرة من اللاعب المدافع محمود نعيم

العقوبات الانضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من طارق حامد وفرجاني ساسي في الدقائق 49 ، 50 نتيجة الاعتراض والتهور كما أنذر محمود نعيم وعبدالعزيز أمام من فريق أسوان في الدقائق 58 ، 79 نتيجة التهور وفي الدقيقة 60 يقوم بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الزمالك طارق حامد للإنذار الثاني كما أنذر الحكم سامي الشيشيني للاعتراض علي القرار .

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اللياقة البدنية والتمركز والتحرك: لياقة بدنيه جيدة علي مدار شوطي اللقاء ويجب علي الحكم أن يطور من أداءه في كيفية التحرك والتمركز بعيد عن مسار الكرةتقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول.: أشار باستمرار اللعب في الدقيقة 8 من الشوط الأول وقرار صحيح نتيجة التمركز الجيد .

المساعد الثاني : أشار علي حالة تسلل في الدقيقة 87 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم في السيطرة علي المناطق الفنية.