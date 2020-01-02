قرارات وحالات تحكيمية مثيرة للجدل الأبرز في لقاء الزمالك وأسوان السهل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * أسوان
المسابقة : الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز
الملعب : إستاد القاهرة
نتيجة المباراة : هدفين مقابل لا شئ لصالح الزمالك
حكم ساحة : طارق سامي
المساعد الأول : تحسين أبو السادات
المساعد الثاني : أبراهيم السوداني
الحكم الرابع : أحمدعبدالله
ميزان التقييم لطاقم الحكام :
حكم المباراة : طارق سامي
العقوبات الانضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من طارق حامد وفرجاني ساسي في الدقائق 49 ، 50 نتيجة الاعتراض والتهور كما أنذر محمود نعيم وعبدالعزيز أمام من فريق أسوان في الدقائق 58 ، 79 نتيجة التهور وفي الدقيقة 60 يقوم بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الزمالك طارق حامد للإنذار الثاني كما أنذر الحكم سامي الشيشيني للاعتراض علي القرار .اللياقة البدنية والتمركز والتحرك: لياقة بدنيه جيدة علي مدار شوطي اللقاء ويجب علي الحكم أن يطور من أداءه في كيفية التحرك والتمركز بعيد عن مسار الكرة . تقييم الحكمان المساعدان :
المساعد الأول.: أشار باستمرار اللعب في الدقيقة 8 من الشوط الأول وقرار صحيح نتيجة التمركز الجيد .
المساعد الثاني : أشار علي حالة تسلل في الدقيقة 87 بتقدير صحيح .
الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم في السيطرة علي المناطق الفنية.
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