شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : "الكلام الكتير" للاعبي الزمالك يفقدهم التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، لاعبي الفريق الأبيض بعدم الانشغال بالاعتراض علي الحكام بشكل مستمر والكلام الكثير كما ظهر في مباراة أسوان ، مشيراً إلي أن كثرة الاعتراضات تخرج الفريق عن تركيزه بنسبة كبيرة وتزيد من نسبة العصبية في أداء اللاعبين .

ونجح الزمالك في الفوز علي أسوان، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري، في استاد القاهرة الدولي.

وأشاد أيمن يونس في تصريحات لقناة أون سبورت ، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الزمالك ، قائلاً "لاعبو الزمالك ظهروا بمستوى متميز للغاية في مباراة اليوم، والفرنسي باتريس كاريترون، المدير الفني للفريق الابيض نجح في التعامل مع المباراة بشكل جيد"، مؤكدًا:"هذا الفوز مهم للغاية للزمالك، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها في المباريات الثلاث الماضية".

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وأضاف يونس ، أن الفوز على أسوان، أعاد الثقة للاعبين، بعد أن واجهم سوء توفيق كبير في المباريات الماضية، مشيداً بأداء الظهير الأيمن الشاب أحمد عيد، معتبراً أياه أحد مكاسب مباراة اليوم، حيث ظهر بمستوى جيد، وسيكون مستقبل الزمالك في الجبهة اليمني.