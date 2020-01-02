شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل ينقذ مرمي الزمالك ويصحح خطأ الونش أمام اسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك من انقاذ مرمي فريقه من الهدف الأول في مباراة أسوان المقامة بينهما الان ، ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، والمقامة علي استاد القاهرة.

أبو جبل صحح خطأ محمود الونش مدافع الزمالك الذي أعاد الكرة لابو جبل قصيرة ليخطفها الصباحي مهاجم اسوان ، الذي ينفرد بمحمد أبو جبل ، ويسددها قوية الا ان الأخير يتألق ويبعد الكرة بصعوبة ليحافظ علي شباكه نظيفة في المباراة.

وكان طارق سامي حكم مباراة الزمالك واسوان ، قد الغي الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 33 من عمر المباراة المقامة بينهما الان، بداعي ارتكاب محمود علاء مدافع الزمالك لخطأ تجاه مدافع أسوان أثناء احرازه الهدف.

وأحرز محمود علاء هدفا من كرة عرضية من طارق حامد، يحولها محمود علاء هدفا للزمالك في الدقيقة 33 من رأسية، الا ان الحكم قرر الغاء الهدف وسط اعتراضات عنيفة من محمود علاء ومدافعي الزمالك علي الحكم

تشكيل الزمالك :

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بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

تشكيل اسوان

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.