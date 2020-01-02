شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب بحكام أجانب في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنه الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بإستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة أيضاً للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

من جانبه أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على أسوان بهدفين دون رد في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وأوضح أن المكسب مهم جدا بعد التعادل مع الانتاج وسموحة في الجولتين السابقتين.

وقال المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي:" روح الفريق كانت عالية جدا بعد طرد طارق حامد في المباراة، وأتمنى أن تستمر هذه الروح في المباريات المقبلة خاصة بعد حالة الإحباط بعد مباراتي الانتاج وسموحة".

وأضاف كارتيرون أن الفريق سيفتقد طارق حامد وفرجاني ساسي في لقاء طنطا، وشدد على أن الفريق جاهز لتعويض الغيابات في الفترة المقبلة، وأضاف أن الأداء الهجومي تحسن في مباراة أسوان عن المباريات السابقة.

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وعلق المدير الفني للفريق عن ضغط المباريات قبل لقاء طنطا المقبل قائلا :" أنه قرر خضوع اللاعبين للاستشفاء بعد المباراة مباشرة، وسينظر في التشكيل قبل المباراة المقبلة وسيحدد عملية التدوير والبدائل".

وأشاد بمستوى أحمد عيد ظهير الفريق الصاعد، موضحا أن مباراة أسوان كاتا فرصة جيدة للدفع به في اللقاء لأنه يتابع قطاع الناشئين ومبارياته، ووجه الشكر لقطاع الناشئين بالأبيض.

رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل المركز الرابع بجدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد أسوان عند7 نقاط يحتل المركز السابع عشر.