أهداف مباريات اليوم الخميس 2 / 1 / 2020 بالدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 2 / 1 / 2020 ثلاث مباريات ضمن الجولة الحادية من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف حرس الحدود نظيره بيراميدز و التقى المصرى البورسعيدى بفريق سموحة السكندرى و فى الختام واجه الزمالك فريق أسوان . الزمالك يفوز على أسوان بهدفي مصطفى وزيزو ويصعد للمركز الرابع بالدوري فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 ، و أحرز الهدفين مصطفي محمد و سيد زيزو. المصري يخطف الفوز من سموحة 2-1 في الدقيقة الأخيرة علي طريقة الأهلي Advertisements نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، أحرز هدف سموحة حسام حسن في الدقيقة 35، فيما أدرك التعادل للمصري سعيدو سينبوري في الدقيقة 69 من ركلة جزاء ، ونجح محمود وادي في احراز هدف الفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 91 ، ليعيد فوز المصري تكرار طريقة الأهلي في الفوز بالمباريات في الدقائق الأخيرة . بيراميدز يخسر من الحرس بهدف أحمد شرويدة فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، أحرز الهدف أحمد شرويدة فى الدقيقة الثانية من احداث اللقاء ، ليخسر بيراميدز فى اول ظهور محلى للكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد لفريق نادي بيراميدز، والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى سباستيان ديسابر .

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