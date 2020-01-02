شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. زيزو يتقدم للزمالك بالهدف الثاني أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك بعد مرور 75 دقيقة من تعزيز تقدمه على أسوان بإحراز الهدف الثاني عن طريق سيد زيزو فى الدقيقة 62 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري المقامة باستاد القاهرة .

كان مصطفي محمد قد نجح فى التقدم للزمالك فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

تشكيل الزمالك :

بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

تشكيل اسوان

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

بدأت أحداث الشوط الثاني

تبدأ احداث الشوط هادئة من الفريقين وينجح الزمالك فى الإستحواذ على الكرة لكن دون خطورة على المرمى.

إنذار لفرجاني ساسي فى الدقيقة 50 للإعتراض على الحكم.

Advertisements

إنذار لطارق حامد ضربة حرة مباشرة ثم إنذار أخر للإعتراض ليحصل على الكارت الأحمر .

تتوقف المباراة لأكثر من دقيقتين بعد حصول حامد على كارت أحمر ورفضه الخروج من الملعب ، ويستأنف اللعب ثم يتوقف مجدداً لرفض طارق حامد الخروج والتحجج بأن الملعب مغلق باللوحات الإعلانية.

الدقيقة 58 ضربة جزاء لأوباما بعد عرقلة من مدافع أسوان.

الدقيقة 60 يتصدي محمود علاء لضربة الجزاء و يسددها على يسار مسعد عوض الذى يتصدي لها.

الدقيقة 62 إنفراد لسيد زيزو بعد التوغل لمرمى مسعد عوض من منتصف الملعب ويمر من لاعبى أسوان ويسددها قوية من فوق مسعد عوض معلنا عن الهدف الثاني.

الدقيقة 65 يدفع مجدي عبد العاطي بتبديله الثاني بخروج أحمد عامر بدلاً من عبد العزيز إمام.

يضغط لاعبو أسوان على الزمالك ويسدد عبد العزيز إمام كرة قوية فى الدقيقة 69 يتصدى لها أبو جبل.

الدقيقة 72 ضربة حرة مباشرة لأسوان يسددها عبد العزيز إمام يتصدى لها أبو جبل.

يواصل أسوان السيطرة على منتصف الملعب ويلجأ الزمالك للدفاع بعد طرد طارق حامد و الحفاظ على الهدفين.