حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 2/1/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 2/1/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، عقد جلسة مهمة مع ملاك نادى بيراميدز شهدت اتفاقه على تجديد عقده لمدة موسمين مع النادى، وتم توقيع العقود على أن يكون الإعلان خلال الأيام المقبلة ، وينتهى عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادى خلاى الميركاتو الشتوى الجاري. عقد عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، جلسة مهمة مع ملاك نادى بيراميدز شهدت اتفاقه على تجديد عقده لمدة موسمين مع النادى، وتم توقيع العقود على أن يكون الإعلان خلال الأيام المقبلة ، وينتهى عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادى خلاى الميركاتو الشتوى الجاري. إنبي يستعير أحمد علي لمدة 6 أشهر من بيراميدز وقع أحمد علي مهاجم بيراميدز علي عقود انضمامه لنادي إنبي، علي سبيل الاعارة لمدة ستة أشهر خلال الساعات القليلة الأخيرة وتحرك مسؤولي النادي البترولي لانهاء الصفقة مع ناديه. حرص حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على حضور مباراة الزمالك وأسوان التى تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة. شارك محمد يوسف المدير الفنى لفريق الاهلى الأسبق برفقة نجوم العالم فى فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبى الرياضى الدولى. الزمالك يفوز على أسوان بهدفي مصطفى وزيزو ويصعد للمركز الرابع بالدوري Advertisements فاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 . كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير خاص من الرقابة الأدارية ، دون بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر السابق و الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى. قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لاستقدام نجوم الدورى الإنجليزى "محمد صلاح وساديو مانى ورياض محرز" لحضور حفل جوائز كاف-بيك الباتروس.

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