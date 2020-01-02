شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحرز الهدف الثاني للزمالك في مرمي أسوان من هجمة عنترية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احرز احمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الثاني لفريقه في مرمي أسوان بهجمة عنترية في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، لتصبح النتيجة 2/0 للزمالك.

تشكيل الزمالك :

بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

تشكيل اسوان

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.





















































































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