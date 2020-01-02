شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الخميس 2 / 1 / 2020 ثلاث مباريات ضمن الجولة الحادية من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف حرس الحدود نظيره بيراميدز و التقى المصرى البورسعيدى بفريق سموحة السكندرى و فى الختام واجه الزمالك فريق أسوان .

الزمالك يفوز على أسوان بهدفي مصطفى وزيزو ويصعد للمركز الرابع بالدوري

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 .

المصري يخطف الفوز من سموحة 2-1 في الدقيقة الأخيرة علي طريقة الأهلي

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نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، أحرز هدف سموحة حسام حسن في الدقيقة 35، فيما أدرك التعادل للمصري سعيدو سينبوري في الدقيقة 69 من ركلة جزاء ، ونجح محمود وادي في احراز هدف الفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 91 ، ليعيد فوز المصري تكرار طريقة الأهلي في الفوز بالمباريات في الدقائق الأخيرة .

بيراميدز يخسر من الحرس بهدف أحمد شرويدة فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، أحرز الهدف أحمد شرويدة فى الدقيقة الثانية من احداث اللقاء ، ليخسر بيراميدز فى اول ظهور محلى للكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد لفريق نادي بيراميدز، والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى سباستيان ديسابر .

ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى :