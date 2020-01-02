شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الزمالك متقدم 1 /0 على أسوان و طرد طارق حامد ..وعلاء يهدر ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 60 دقيقة ما زال الزمالك متقدم على أسوان بهدف مصطفي محمد ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري المقامة باستاد القاهرة ، وشهدت الدقائق الأخيرة طرد لطارق حامد ، وإهدار محمود علاء لضربة جزاء للزمالك.

تشكيل الزمالك :

بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

تشكيل اسوان

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

بدأت أحداث الشوط الثاني

تبدأ احداث الشوط هادئة من الفريقين وينجح الزمالك فى الإستحواذ على الكرة لكن دون خطورة على المرمى.

إنذار لفرجاني ساسي فى الدقيقة 50 للإعتراض على الحكم.

إنذار لطارق حامد ضربة حرة مباشرة ثم إنذار أخر للإعتراض ليحصل على الكارت الأحمر .

تتوقف المباراة لأكثر من دقيقتين بعد حصول حامد على كارت أحمر ورفضه الخروج من الملعب ، ويستأنف اللعب ثم يتوقف مجدداً لرفض طارق حامد الخروج والتحجج بأن الملعب مغلق باللوحات الإعلانية.

الدقيقة 58 ضربة جزاء لأوباما بعد عرقلة من مدافع أسوان.

الدقيقة 60 يتصدي محمود علاء لضربة الجزاء و يسددها على يسار مسعد عوض الذى يتصدي لها.









































































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