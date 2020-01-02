كارتيرون يتحدث عن.. التحسن أمام أسوان.. الدفع بناشيء.. وبديل طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أبدى باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، رضاه عن الفوز أمام نظيره أسوان وأداء لاعبيه خلال المباراة.
الزمالك فاز على نظيره أسوان بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.
وأضاف كارتيرون خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"تحسنا كثيرًا في هذه المباراة عن المباريات الماضية فأمام سموحة كان لدينا 15 فرصة وأمام الإنتاج أهدرنا 4 أو 5 فرص تسجيل".
وعن بديل طارق حامد في المباراة المقبلة، رد المدير الفني للزمالك:"لا يوجد في بالي اسم معين، فأعمل أن يكون الفريق جاهزًا لأي مباراة"، مشيرًا إلى أن اللاعبين يخضعون للاستشفاء في غرف الملابس عقب المباراة استعدادًا لمباراته أمام طنطا".
وتابع المدير الفني للزمالك:"بعد الزمالك بـ 5 أيام هناك مباراة في أفريقيا وسأرى من المتاح ليكون جاهزًا على المستوى البدني والفني للمباراة".
وعن أداء أحمد عيد، ناشيء الزمالك أمام أسوان، رد كارتيرون:"أشاهد مباريات الناشئين وكمدرب لا أخشى أن أدفع بالناشئين وكانت فرصة جيدة أن يبدأ عيد اليوم ولكن عليكم أن تشكروا قطاع الناشئين".
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