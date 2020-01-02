مباشر بالفيديو.. ليفربول 1 - 0 شيفيلد.. صلاح يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون - الوسط: هيندرسون - فينالدوم - ميلنر- الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، فيما يحتل شيفيلد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة في المركز الثامن.

تفاصيل المباراة:

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تقدم ليفربول في الدقيقة الرابعة، عن طريق محمد صلاح، بعدما حول عرضية روبرتسون في المرمى.

وفي الدقيقة العاشرة سدد صلاح كرة رائعة اصطدمت بالعارضة لتخرج ضربة مرمى للضيوف.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا ثانيا، بعد مراوغة ماني بطريقة رائعة، لتصل لصلاح الذي سدد الكرة، ولكن أبعدها الحارس لركنية.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الريدز.