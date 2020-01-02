صلاح يقود هجوم ليفربول أمام شيفيلد بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون Advertisements الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون الوسط: هيندرسون - فينالدوم - كيتا الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، فيما يحتل شيفيلد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة في المركز الثامن.

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