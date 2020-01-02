توقف مباراة الزمالك 6 دقائق بعد طرد طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أشهر الحكم طارق سامي البطاقة الحمراء لطارق حامد في الدقيقة 51، من مباراة الزمالك وأسوان، ضمن الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري، والمقامة على ستاد القاهرة.

وتلقى طارق حامد البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخل قوي ضد لاعب أسوان، قبل أن يتلقى البطاقة الثانية، والطرد بعدها بدقيقة وحيدة.

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ورفض طارق حامد الخروج بسبب اللوحات الإعلانية، لتتوقف المباراة 6 دقائق، قبل أن يطالبه اللاعبون بالخروج من مكان آخر.

ويتقدم الزمالك بهدفين نظيفين، سجلهما مصطفى محمد، وسيد زيزو.

وفي حالة نهاية المباراة بفوز الزمالك، سيدخل الفريق المربع الذهبي بالارتقاء للمركز الرابع برصيد 18 نقطة، فيما سيبقى أسوان في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.