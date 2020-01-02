بالفيديو.. الحكم يُلغي هدفا للزمالك بمرمى أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

ألغى الحكم طارق سامى، هدفا لمحمود علاء، في مرمى أسوان، ضمن الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري، والمقامة على ستاد القاهرة.

وارتقى محمود علاء في الدقيقة 34، ليُحول عرضية طارق حامد، في مرمى أسوان، قبل أن يلغيه الحكم، ليعترض لاعبو الزمالك على إلغاء الهدف.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأسوان بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله مصطفى محمد.

وفي حالة نهاية المباراة بفوز الزمالك، سيدخل الفريق المربع الذهبي بالارتقاء للمركز الرابع برصيد 18 نقطة، فيما سيبقى أسوان في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.