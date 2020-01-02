الزمالك يستعيد نغمة الفوز بهدفين أمام أسوان ويرتقي للمركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات مرة أخرى بالفوز على نظيره أسوان بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

الزمالك تقدم مبكرًا عن طريق لاعبه مصطفى محمد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول قبل أن يُضيف أحمد السيد "زيزو" الهدف الثاني 62 بعدما تم طرد طارق حامد 53 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 18 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 7 في المركز السابع عشر.

وإليكم ملخص المباراة

مرور 15 دقيقة وسط سيطرة من قبل لاعبي الزمالك.

الدقيقة 31: الزمالك يحصل على ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء سددها فرجاني ساسي ولكنها ارتطمت بالحائط البشري.

الدقيقة 32: الحكم ألغى هدفًا لمحمود علاء بعد تحويله عرضية طارق حامد لهدف برأسه.

الدقيقة 37: محمد أبو جبل يتصدى لانفراد خطر من الصباحي لاعب أسوان بعدما استغل خطأ محمود الونش.

الدقيقة 41: مصطفى محمد يتقدم بهدف للزمالك.

وصللنا للدقيقة 45 ولازال التقدم للزمالك بهدف نظيف.

انتهاء الشوط الأول من المباراة انتظروا تغطية لحظة بلحظة للشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني:

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الدقيقة 50 توقف اللعب مع حصول طارق حامد على بطاقة صفراء ثانية وبطاقة صفراء أخرى لفرجاني ساسي للاعتراض قبل أن يتم استكماله.

الدقيقة55: اللعب يتوقف لعدم خروج طارق حامد عن الملعب بصورة كاملة.

الدقيقة 56 استكمال اللعب بعد خروج طارق حامد من الملعب بالكامل.

الدقيقة 58: الزمالك يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع أسوان لأوباما داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 60: مسعد عوض يتصدى لركلة الجزاء التي سددها محمود علاء.

الدقيقة 62: انطلاقة رائعة من يسار الملعب لزيزو لاعب الزمالك قبل أن يضم داخل منطقة جزاء أسوان ويسجل الهدف الثاني للزمالك.

الدقيقة 67: تغيير للزمالك بالدفع بمحمد حسن بدلًا من بن شرقي لتعويض النقص في خط الوسط بعد طرد طارق حامد

الدقيقة 76 عبد الشافي ينقذ رأسية لاعب أسوان بتشتيتها من على خط المرمى.

الدقيقة 80: محمود علاء بالتعاون مع أحمد عيد لاعب الزمالك أنقذا شباك محمد أبو جبل من هدف.

وصلنا للدقيقة 90 من عمر المباراة والزمالك متقدم بهدفين نظيفين.

الحكم يحتسب7 دقائق وقت بدل من الضائع

أحمد عيد، ناشيء الزمالك يتسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدى لها مسعد عوض ويخرجها ركنية.

انتهاء المباراة