كارتيرون يشيد بلاعبي الزمالك بعد الفوز على أسوان .. ويثني على قطاع الناشئين

أشاد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بأداء لاعبيه، عقب الفوز على أسوان، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 11 للدوري.
وقال كارتيرون في تصريحاته عقب المباراة "سعيد بالفوز والمكسب مهم جدا بعد التعادل
وواصل قائلاً "الفريق جاهز لتعويض الغيابات والاداء الهجومي تحسن وعن ضغط المباريات قبل مواجهة طنطا قررت خضوع اللاعبين للاستشفاء وسانظر في عملية التدوير وإعطاء فرصة للبدائل، والصاعد احمد عيد قدم مباراة جيدة ونال الفرصة للدفع به في المباراة، واتابع قطاع الناشئين باستمرار واشكرهم علي ما يقدموه".
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