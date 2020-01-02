الأهلي يتغلب على سموحة في دوري سوبر السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس علي

ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري السلة.وانتهت المباراة بفوز رجال سلة الاهلى على سموحة بنتيجة 84-81 .وبهذه النتيجة يحتل الأهلي مؤقتاً صدارة دوري سوبر السلة برصيد 9 نقاط منتظر الفائز من مباراة الاتحاد السكندري والزمالك ليحسم موقفة من الصدارة.