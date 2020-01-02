حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس عليملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري السلة.
وانتهت المباراة بفوز رجال سلة الاهلى على سموحة بنتيجة 84-81 .
وبهذه النتيجة يحتل الأهلي مؤقتاً صدارة دوري سوبر السلة برصيد 9 نقاط منتظر الفائز من مباراة الاتحاد السكندري والزمالك ليحسم موقفة من الصدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتغلب على سموحة في دوري سوبر السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.