شاهد .. محمد صلاح يتقدم لليفربول على شيفيلد

تقدم محمد صلاح بالهدف الأول لليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أنفيلد،

ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإنجليزي.جاء الهدف في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.