شاهد .. محمد صلاح يتقدم لليفربول على شيفيلد

تقدم محمد صلاح بالهدف الأول لليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أنفيلد،ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإنجليزي.
جاء الهدف في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.
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