الزمالك يطالب اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب في مبارياته المحلية

طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنه الخماسيه المؤقته لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور .

وبرر النادي الأبيض، أسبابه لاتحاد الكرة على حد وصفه باختيارات سيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب اهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب اهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي مرتضى منصور. الغندور .وبرر النادي الأبيض، أسبابه لاتحاد الكرة على حد وصفه باختيارات سيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب اهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب اهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي مرتضى منصور.

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