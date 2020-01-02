التعادل الإيجابي يُنهي لقاء الفجيرة الاماراتي وعجمان

انتهت مواجهة الفجيرة الاماراتي وعجمان، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بملعب الذئاب، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة دوري الخليج العربي.
وسجل هدف عجمان عن طريق المتألق حسين عبد الرحمن في الدقيقة 73، تمكن فهد سبيل من تسجيل هدف التعادل في آخر دقيقةمن الوقت بدل الضائع من ضربة ثابتة في الدقيقة 90+5
وتقاسم كل فريق نقطة ويصل عجمان إلى 13 نقطة في المركز العاشر، والفجيرة إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر .
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