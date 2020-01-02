أبوعيشة عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد شمال إفريقيا للكاراتيه

فاز المستشار أحمد أبو عيشة عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه بمنصب عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد شمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت في تونس على هامش بطولة شمال إفريقيا للشباب.

وفاز أبوعيشة بمنصب عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد شمال إفريقيا بالتزكية لعدم وجود منافس له في الانتخابات. وأعرب أبوعيشة عن سعادته لفوزه بمنصب عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد شمال إفريقيا موضحا أنه شرف لمصر أن يتواجد ممثل لها.

اتحاد شمال إفريقيا.جاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت في تونس على هامش بطولة شمال إفريقيا للشباب.وفاز أبوعيشة بمنصب عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد شمال إفريقيا بالتزكية لعدم وجود منافس له في الانتخابات. وأعرب أبوعيشة عن سعادته لفوزه بمنصب عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد شمال إفريقيا موضحا أنه شرف لمصر أن يتواجد ممثل لها.

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