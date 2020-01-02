إيهاب جلال : فوز المصري على سموحة دفعة قوية للاعبين

أعرب ايهاب جلال المدير الفني للمصري عن سعادته بالفوز في على سموحة، اليوم في لقاء الجولة 11 للدوري.

وقال جلال عقب اللقاء "الفوز سيعطي دافعًا كبيرًا للاعبين في المباريات القادمة ، مضيفًا أن الفوز جاء في الوقت المناسب تمامًا ليمنح الفريق ثلاث نقاط غالية كان في غاية الحاجة اليهم للاقتراب كثيرًا من المربع الذهبي".

وقال جلال في تصريحاته عقب اللقاء" أن التوفيق لازم المصري خلال مباراة اليوم فكان الفوز ، مشيرًا أن

التوفيق كان قد جانب الفريق خلال المباريات الأربع التي خسرها الفريق بالدوري والتي لم يكن يستحق فيها الخسارة على الاطلاق.مبدياً سعادته الطاغية بالروح القتالية لدى اللاعبين على مدار شوطي المباراة ، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد فلا يوجد فارق بين لاعب أساسي واخر احتياطي ، مشيدًا بالروح القتالية التي كان عليها اللاعب أحمد ياسر حتى وهو على مقاعد البدلاء".

وعن هدف محمود وادي في مباراة اليوم ، أكد ايهاب جلال أن الهدف جاء تتويجًا لمجهودات وادي خلال الفترة الماضية والتي بذل فيها اللاعب مجهودًا كبيرًا في قيادة هجمات المصري بصحبة زميله أوستين أموتو ، مشيدًا كذلك بالمستوى الطيب الذي ظهر به الثلاثي عمر كمال عبد الواحد وعمرو موسى وفريد شوقي والذين بذلوا مجهودًا كبيرًا على مدار الشوطين.

كما أعرب عن سعادته بالمستوى المتميز للاعب أحمد عادل ميسي خلال الفترة التي شارك فيها والتي أسهم خلالها في احتساب ركلة جزاء للمصري نتيجة عرقلته داخل منطقة الجزاء.

