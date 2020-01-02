الزمالك يتخطى أسوان بثنائية ويصعد للمركز الرابع في لقاء عصيب

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على أسوان بهدفين نظيفين في لقاء غريب الأطوار بستاد القاهرة في الجولة الـ 11 للدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك مصطفى محمد، وأحمد سيد زيزو في الدقيقتين 43 و63 ، وتصدى حارس اسوان مسعد عوض لركلة جزاء للأبيض سددها محمود علاء ، وطرد الحكم طارق سامي لاعب الزمالك طارق حامد في بداية الشوط الثاني للإنذار الثاني، وتوقفت المباراة قرابة 8 دقائق على خلفية طرد حامد.

ارتفع رصيد الزمالك الى 18 نقطة وصعد للمركز الرابع ،بينما تجمد رصيد اسوان عند 7 نقاط في المركز الـ17 و قبل الأخير بجدول الدوري.

جاء اللقاء لصالح الزمالك لفارق الخبرة واتسم بالخشونة رغم الفوارق والضغوط على لاعبي الزمالك والغى الحكم هدف لمحمود علاء في الشوط الاول.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما وحاصر المنافس بحثا عن هدف مبكر مستغلا الجبهتين احمد عيد الصاعد من قطاع الناشئين في اول مشاركة له بجانب محمد عبد الشافي الذى شغل الجبهة اليسرى.

تصدى الحارس مسعد عوض مبكرا للهجمات البياضء من اشرف بن شرقي ويقطع الكرة قبل وصولها الى يوسف اوباما.

يحاول لاعبو الزمالك التسديد من خارج المنطقة لحل لغز الدفاعات الاسوانية ويسدد

فرجاني ساسي تمر الكرة بجوار القائم.

يعتمد اسوان على الكرات الطولية واستغلال سرعة سيلا ومحمد الصباحي وينقذ احمد عيد في احدى الكرات بتغطية سليمة.

هدأ رتم اللقاء مع هدوء اداء الزمالك مما ساعد المنافس في نقل الكرة بأريحية للثلث الأخير من ملعب الأبيض ويستعيد الأخير رونقه من خلال التمرير البيني ويحصل على ضربة حرة من خارج اتلمنطقة يسدد بن شرقي تصطدم الكرة في القائم الى خارج الملعب

هدف ملغي..وخطأ الونش.!

في الدقيقة 35 ومن عرضية يرتقي محمود علاء وبرأسه داخل المرمى ويحتسب الحكم خطأ على علاء بدعوى دفعه للمدافع الاسواني.

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بعدها ومن خطـأ للونش يحاول اعادة الكرة لابو جبل ينفرد الصباحي من التمريرة السحرية للونش، وينقذ الحارس " المسكين" وتضرب في قدم محمود علاء وكاد يسجل في مرماه ليتذكر أخيرا أن المرمى مرماه ويبعد الكرة قبل تخطيها خط المرمى.!

بعدها عرضية اسوانية لسيلا المهاجم تحت ضغط يسدد بيسراه بعيدا عن المرمى.

هدف للأبيض

في الدقيقة 43 ومن تمريرة من طارق حامد لمصطفى محمد

في عمق الدفاع يلعب الكرة بقدمه لحظة تقدم الحارس مسعد عوض مسجلا هدف التقدم.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط يبادر الحكم طارق سامي بطرد طارق حامد لحصولة على انذار ثاني في كرة مشتركة مع لاعب اسوان وتتوقف المباراة حوالي 8 دقائق لإصرار الحكم ومساعديه على خروج حامد من الملعب كله.

ضربة جزاء مهدرة

في الدقيقة 60 يحتسب الحكم ضربة جزاء صحيحة لعرقلة المدافع مصطفى عادل ليوسف اوباما داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمود علاء وينقذ مسعد عوض بعد توقعه للكرة والتسديد في الزاوية اليمنى.

هدف ثاني

لم تمر 3 دقائق حتى ينجح احمد سيد زيزو في تسجيل هدف ثاني لفريقة من تمريرة رائعة من اوباما يخترق دفاعات اسوان ويدخل المنطقة ويسدد تصطدم الكرة بقدم احد المدافعين وتسكن المرمى معلنا عن هدف ثاني واقتراب الابيض من النقاط الثلاثة.

يخرج بن شرقي ويلعب مكانه محمد حسن لتأمين وسط الملعب بينما دفع مجدى عبد العاطى بالثنائي ابراهيم جلال مكان طارق ابو العز خلال الشوط الاول وعبد العزيز امام مكان احمد فتحي في الثاني.

يهدر البديل عبد العزيز امام فرصة بعد لخبطة دفاعية بيضاء ويراوغ ويسدد يبعد محمود علاء الكرة قبل تخطي الكرة لخط المرمى ويحتج لاعبو اسوان مطالبين بركلة جزاء بدعوى لمس الكرة يد علاء.

يدفع كارتيرون بمحمد عبد السلام مكان مصطفى محمد لتأمين دفاعاته، ويسدد عبد العزيز امام الى جوار القائم ويرد الصاعد لاعب الزمالك احمد عيد من شبه انفراد ويسدد قوية من داخل المنطقة ويحول بصعوبة الحارس مسعد عوض الى الركنية.