محمد صلاح يقود ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بالبريميرليج

أعلن الألماني كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لملاقاة شيفيلد يونايتد في العاشرة مساء اليوم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الإنجليزي.
ويقود الدولي المصري محمد صلاح فريقه، خلال اللقاء
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ألكسندر أرنولد ،جو جوميز ، فيرجيل فان دايك ،أندي روبرتسون
الوسط: جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم ، نابي كيتا
الهجوم: ساديو ماني ، روبرتو فيرمينو ، محمد صلاح
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من «آدم لالانا، أدريان، جيمس ميلنر ، ديفوك أوريجي،جونز ، هيرفي أيليوت، فيليبس » .
ويتصدر الليفر ترتيب البريميرليج برصيد 55 نقطة، من 18 فوز وتعادل وحيد.
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