أعلن نادي يوفينتوس الايطالي إعارة حارسه ماتيا بيرين إلى صفوف مواطنه جنوى حتي نهاية الموسم الحالي. ولم يشارك الحارس في اي مباراة رسمية مع الفريق خلال الموسم الحالي في ظل المنافسة بين البولندي فويتشخ تشيزني وأسطورة الكرة الإيطالية جانلويجي بوفون الذي انضم الى صفوف الفريق هذا الموسم. الفريق خلال الموسم الحالي في ظل المنافسة بين البولندي فويتشخ تشيزني وأسطورة الكرة الإيطالية جانلويجي بوفون الذي انضم الى صفوف الفريق هذا الموسم. وشارك الحارس الايطالي الذي انضم الى صفوف اليوفي مقابل 12 مليون يورو في صيف 2018، خاض خلالها تسع مباريات فقط، كانت بأكملها في الموسم الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يعلن إعارة حارسه ماتيا بيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.