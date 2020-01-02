إبراهيموفيتش يوقع عقد إنضمامه إلى ميلان ويختار رقم قميصه

وقع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بشكل رسمي، على عقود انضمامه إلى صفوف ميلان الإيطالي، بعقد لمدة ستة أشهر.



وذكر الحساب الرسمي لميلان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إبراهيموفيتش سيرتدي القميص رقم 21 مع الفريق.



ووصل زلاتان إلى مدينة ميلانو صباح اليوم الخميس، حيث أجرى الفحوصات الطبية قبل مرحلة توقيع عقده مع النادي.



يذكر أن عقد زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان ينص على اللعب لمدة ستة أشهر، مع خيار التمديد لموسم آخر.

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