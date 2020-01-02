رياضة | رسالة مؤثرة من إبراهيموفيتش لجماهير ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مؤثرة من إبراهيموفيتش لجماهير ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي عن سعادته البالغة بعد الوصول لأيطاليا، بعدما أعلن اى سي ميلان عن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 38 عام خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لمدة 6 شهور مع إمكانية التجديد.

ووصل اليوم زلاتان إبراهيموفيتش وعبر عن سعادته، قائلاً :" أتذكر الحضور إلى النقطة ذاتها قبل أعوام عديدة ما يهم الآن هو أنني عدت وأنا سعيد، لقد دافعت عن ألوان فرق عديدة لكننى عدت الأن لميلان وهذا هو الأهم".

وأضاف "قلت دائما إن ميلان هو بيتي، وأخيرا لقد عدت إليه، وأتشوق لرؤية مشجعي ميلان وسأسعي لإسعادهم، سأجعل الملعب يقفز فرحًا مرة أخرى ".

وسيرتدي إبراهيموفيتش رقم 12 خلال فترته القادمة مع ميلان، وكان النجم السويدي قد لعب من قبل فى صفوف ميلان وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي وفى صفوف برشلونة فى الدوري الإسبانى وفى مانشستر يونايتد بإنجلترا.