رياضة | أول قرار رسمي من الزمالك اعتراضاً على التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار رسمي من الزمالك اعتراضاً على التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري.

ويرفض الزمالك التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور معترضاً على بعض قرارات حكم مباراة الفريق أمام أسوان.

كما اشار الموقع الرسمي للزمالك إلى أن هناك مجاملة لجميع المنافسين على حساب الفريق الأبيض وتعمد عدم احتساب اهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب اهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.