رياضة | واين روني يقود التشكيلة الأساسية لديربي كاونتي ضد بارنسلي في التشامبيونشيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واين روني يقود التشكيلة الأساسية لديربي كاونتي ضد بارنسلي في التشامبيونشيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الهولندي فيليب كوكو المدير الفني لفريق ديربي كاونتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بارنسلي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (التشامبيونشيب).

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

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بين هامر - أندريه ويسدوم - جاك ماريوت - مارتين - مات كلارك - هولميز - ماكس لوي - ماكس بيرد - ديفيز - جاسون نايت - واين روني.

وكان فريق ديربي كاونتي قد أعلن عن تعاقده مع النجم الإنجليزي واين روني قادما من نادي دي سي يونايتد الأمريكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك حتى صيف موسم 2021.

ويحتل فريق ديربي كاونتي المركز السابع عشر بجدول ترتيب التشامبيونشيب برصيد 30 نقطة، بينما يحل فريق بارنسلي في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.