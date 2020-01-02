رياضة | ترتيب الدوري المصري اليوم 2 / 1 / 2019 بعد فوز الزمالك أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري اليوم 2 / 1 / 2019 بعد فوز الزمالك أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق الزمالك تحقيق فوزاً هاماً على فريق أسوان قوامه هدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي المباراة النجم مصطفى محمد من كرة جميلة لعبها فوق الحارس مسعد عوض، وذلك في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، وعزز الهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة 62.

وارتقى الزمالك بفضل هذا الفوز للمركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما يتأزم موقف أسوان في جدول الدوري، حيث يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير، برصيد 7 نقاط، وإليكم ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباراة الزمالك.

وفاز حرس الحدود على براميدز بهدف نظيف، فيما تعادل أسوان والمصري بهدف لكل منهما في نفي الجولة.

1- الأهلي 27 نقطة من 9 مباريات

2- المقاولون العرب 25 نقطة من 11 مباراة

3- الإتحاد السكندري 20 نقطة من 11 مباراة

4- الزمالك 18 نقطة من 10 مباريات

5- سموحة 17 نقطة من 11 مباراة

6- بيراميدز 16 نقطة من 11 مباراة

7- الإنتاج الحربي 16 نقطة من 11 مباراة

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8- إنبي 15 نقطة من 11 مباراة

9- المصري 14 نقطة من 10 مباريات

10- حرس الحدود 14 نقطة من 11 مباراة

11- الإسماعيلي 14 نقطة من 11 مباراة

12- مصر 11 نقطة من 11 مباراة

13- الجونة 11 نقطة من 11 مباراة

14- طنطا 10 نقاط من 11 مباراة

15- مصر المقاصة 9 نقاط من 11 مباراة

16- طلائع الجيش 8 نقاط من 11 مباراة

17- أسوان 7 نقاط من 11 مباراة

18- وادي دجلة 6 نقاط من 10 مباريات.