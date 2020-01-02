رياضة | توتنهام يرغب في ضم نجم الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يرغب في ضم نجم الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في ضم نجم الدوري الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير وذلك بعد توصية من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "الليكيب"، إلى أن مورينيو قرر تدعيم الفريق بقلب دفاع في الميركاتو الشتوي بعد تراجع مستوى مدافعي الفريق الإنجليزي في الفترة الحالية ومرور الفريق بمرحلة سيئة على المستوى الدفاعي.

وقدم نادي توتنهام عرضا لنادي ليل الفرنسي لضم بوباكاري سوماري، وذلك بعد المستويات المميزة التي يقدمها المدافع المالي هذا الموسم.

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وكان قد تعرض فريق توتنهام هوتسبير للهزيمة من فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني السبيرز من سوء نتائج في الفترة الأخيرة، حيث حقق فوزا وحيدا في اخر 4 مباريات بالبريميرليج على حساب فريق برايتون، وخسر مباراتين، وتعادل مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدفين.