رياضة | حسام البدري وسيد معوض يحضران مباراة الزمالك وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري وسيد معوض يحضران مباراة الزمالك وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على حضور مباراة الزمالك وأسون والتى تقام على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري.

وجاء حضور حسام البدري لمشاهدة اللقاء عن قرب ومتابعة حالة اللاعبين قبل أن يختارهم استعداداً للمعسكر القادم والمقرر إقامته فى مارس.

ويحضر بجانب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر سيد معوض مدرب المنتخب، لمشاهدة مباراة الزمالك وأسوان، وكان الثنائي قد حضرا أمس مباراة الأهلي ومصر النقاصة على ستاد السلام والتى انتهت بفوز الاهلي بهدفين دون رد، وذلك حرصًا على متابعة جميع المباريات والتوزيعات التى قام بها البدري وجهازه النعاون على كافة الملاعب لمتابعة حالة اللاعبين عن قرب.

يذكر أن منتخب مصر قد تعادل فى اول مباراتان تحت قيادة الجهاز الجديذ بقيادة حسام البدري فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام كينيا وجزر القمر.